Il Pd tocca il fondo | il sondaggio decreta la fine della sinistra

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) In crescita di 3 punti rispetto alle elezioni del 25 settembre, Fratelli d'Italia si confermerebbe oggi, con il 29%, primo partito nel Paese. Distante, al 17,8%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che in quattro mesi guadagna comunque quasi 2 punti e mezzo. Terza posizione per il Partito Democratico che, con il 15%,il suo minimo storico e affida alle Primarie difebbraio le basi per un rilancio. È il peso odierno dei partiti rilevato, per la trasmissione Otto e Mezzo, condotta da Lilli Gruber, dal Barometro Politico dell'Istituto Demopolis. Nelappaiono molto staccati la Lega all'8,3%, Azione al 7,5%, Forza Italia al 6,6%. I due partiticoalizione di governo perdono consensi: mezzo punto Salvini, un punto e Mezzo Berlusconi. Lieve calo anche pere Verdi al ...