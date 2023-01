Il Papa incontra i leader religiosi dell’Ucraina | “La guerra è una tragedia | vi sono vicino”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Città del Vaticano – Lain Ucraina è una “immane: vie ricevo regolarmente inviati dal presidente Zelensky.in dialogo con i rappresentanti del popolo ucraino e questo mi porta a sentire con voi e a pregare”. A dirlo èFrancesco, che questa mattina, prima dell’Udienza generale, ha ricevuto in udienza la Delegazione del Consiglio Panucraino delle Chiese e delle Organizzazioni Religiose. “Vi ringrazio di questa vostra unità – ha proseguito il Pontefice – questo per me è una cosa grande, come i figli di una famiglia cheuno di là, uno di là, uno di là, ma quando la mamma è ammalatatutti insieme. Non interessa tanto l`Ucraina ebrea, l`Ucraina cristiana, l’Ucraina ortodossa, l’Ucraina cattolica, l’Ucraina ...