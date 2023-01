(Di mercoledì 25 gennaio 2023)Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l'tà, dichiarando: «non è un. Sì, è un peccato, va bene; ma prima distinguiamo tra peccato e. È peccato anche mancare di carità gli uni verso gli altri». Il Pontefice ha quindi citato il Catechismo della Chiesa cattolica sottolineando che i gay devonoaccolti e rispettati, e non dovrebberoemarginati o discriminati, definendo "ingiuste" le leggi contro l'tà. Il Pontefice ha riconosciuto che i vescovi cattolici in alcune parti del mondo sostengono leggi che criminalizzano l'tà o discriminano la comunità Lgbtq. Ma ha attribuito tali atteggiamenti a contesti culturali e ha detto che i ...

In un'intervista rilasciata martedi' all'Associated Press,Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l'omosessualita' come 'ingiuste', dicendo ... 'omosessuali non e' un crimine', ha ...Tra le critiche sono arrivate, postume, però ci sono anche quelle del cardinale George Pell ma illo elogia comunque perstato il suo 'braccio destro' nella riforma delle finanze del ...

Il Papa: "Essere omosessuali non è un crimine" AGI - Agenzia Italia

Papa: "Essere omosessuali non è un crimine" Adnkronos

Papa Francesco: "Per la mia età sono in buona salute. Le critiche Me le dicano in faccia" RaiNews

Il Papa: la Parola di Dio è per tutti, la Chiesa non abbia il cuore stretto Vatican News - Italiano

Papa: c'è un'unica Chiesa, Dio ci chiede di essere uniti - Ultima Ora Agenzia ANSA

“Essere omosessuali non è un crimine”, ha detto il Papa in un’intervista con l’Associated Press. Francesco ha riconosciuto che i vescovi cattolici in alcune parti del mondo sostengono leggi che ...ROMA (ITALPRESS) – In un’intervista con l’Associated Press, Papa Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l’omosessualità. “Essere omosessuali non è un crimine”, ha detto. “Non è un crimine.