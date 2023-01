Il papà di McKennie attacca i tifosi della Juventus | «Sono pervenuti!»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) John, padre di Weston, ha parlato tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter del momento del figlio allaJohn, padre di Weston, ha parlato tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter del momento del figlio alla. How is it that whenis played out of position it’s ok and the Italian fan base is ready to trade him off if he doesn’t play up to their liking? Such a biased fan base! https://t.co/qOH94WDMFK— john(@airborne69) January 15, 2023 FUORI RUOLO – «Com’è possibile che quandoviene messo fuori ruolo va bene e ipronti a cederlo se non gioca secondo i loro gusti? È una tifoseria prevenuta!». INFORTUNI – «Non si lamenta di piccoli infortuni ...