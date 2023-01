Il Napoli contro la Roma potrà contare nuovamente su Kvaratskhelia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIllaritroverà Khvicha. L’attaccante georgiano, che ha saltato per l’influenza le ultime due gareCremonese (Coppa Italia) e Salernitana, tornerà a disposizione di Luciano Spalletti per il matchi giallorossi, ora terzi in classifica insieme a Inter e Lazio ed a -13 dagli azzurri. Il numero 77 è pronto a riprendersi una maglia da titolare.rientrerà oggi in gruppo per essere a disposizione di Spalletti già dall’allenamento odierno, dopo aver lavorato in palestra nella giornata di ieri ed aver svolto una seduta personalizzata sul campo. Pertanto,ladi Mourinho, Spalletti...