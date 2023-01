Il museo di Auschwitz esclude la Russia dalla cerimonia per la liberazione dai nazisti | «La guerra in Ucraina è un atto barbarico»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildiha escluso ladall’imminenteper il 78esimo anniversario dellada parte dell’Armata Rossa, il 27 gennaio del 1945, del campo di sterminio nazista di-Birkenau. Lo annuncia il portavoce del sito museale Piotr Sawicki all’Afp: «Data l’aggressione contro l’libera e indipendente, i rappresentanti della Federazione Russa non sono stati invitati a partecipare alla commemorazione». L’evento avrà luogo questo venerdì. Ma a differenza degli anni precedenti in cui ha sempre partecipato, quest’anno Mosca non ci sarà. «Era ovvio che non potessi firmare alcuna lettera all’ambasciatore russo con un tono invitante, dato il contesto attuale. Spero che cambierà in futuro, ma abbiamo ancora molta strada da fare», ha ...