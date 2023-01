Il Milan è sull’orlo di una crisi di nervi CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ildi unadi, scrive Carlos Passerini sul Corriere della Sera, commentando il 4-0 rifilato dalla Lazio agli uomini di Pioli. “Finisce con lo sfottò della curva Nord che canta «Lazio is on fire», mentre un Pioli nero come non mai infila il tunnel degli spogliatoi con le mani in tasca e lo sguardo basso”. Ladelè nera e adesso rischia di perdere anche la Champions, non solo lo scudetto. “Il Diavolo è all’inferno, o forse anche più giù, in caduta libera. Laè sempre più profonda, le partite senza vittorie sono cinque, un’enormità. Il Napoli è lontano 12 punti, ma la verità è che da qui in poi ilfarà bene a guardarsi le spalle, perché continuando così il posto Champions rischia di diventare un ...