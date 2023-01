Ildi Pioli si è inceppato improvvisamente. Non vince più, si dimostra incapace di reagire alle difficoltà, semplicemente è scomparso dal campo . Contro la Lazio è stata una durissima lezione di ...Nel posticipo della 19ª giornata di Serie A, ilper 4 - 0 all'Olimpico contro la Lazio. In gol Milinkovic - Savic, Zaccagni, Luis Alberto ...

Il Milan crolla ancora: i social si scatenano con le ironie dopo il 4-0 della Lazio Corriere dello Sport

Il Milan crolla a -12 dal Napoli! 5 squadre in 3 punti alle spalle della ... Sport Napoli News

Serie A, il Milan crolla all’Olimpico: la Lazio vince 4 a 0, la zona Champions è sempre più affollata Giallorossi.net

L'Inter crolla, Milan su Zaniolo - La Rassegna social del Diez numero-diez.com

Il Milan crolla in Supercoppa, Pioli: “Non siamo stati all’altezza, è un ... Goal Italia

Sembrava impossibile, eppure come un fulmine a ciel sereno, quando più in basso non si poteva andare, il Milan è crollato ancora, forse nel peggiore dei modi. Difficile far peggio di un derby di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...