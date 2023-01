Il medico di Cospito | il 20 aprile Alfreso sarà morto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Il 20Alfredo". Non usa mezzi termini Angelica Milia, la dottoressa di fiducia che segue le condizioni di salute dell'anarchico Alfredo, in sciopero della fame da 100 giorni ...

Milia commenta così la notizia che la Cassazione ha fissato al 20 aprile la trattazione del ricorso presentato dall'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, per richiedere la revoca del carcere ...

È stata fissata fra tre mesi, il prossimo 20 aprile, l’udienza in Cassazione sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nel ... attraverso un controllo medico giornaliero e un rafforzamento ...(ANSA) - SASSARI, 25 GEN - "Il 20 aprile Alfredo sarà morto". Non usa mezzi termini Angelica Milia, la dottoressa di fiducia che segue le condizioni di salute dell'anarchico Alfredo Cospito, in sciope ...