Il Liverpool potrebbe approfittare dello scandalo Juventus

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il passaggio di Arthur Melo al Merseyside non ha funzionato finora, ma ilsarebbe pronto a tornare allaper un altro ingaggio Si può dire che il prestito di Arthur Melo alnon ha funzionato, almeno finora. Acquistato dallala scorsa estate, il brasiliano è stato portato qui per disperazione, con L'articolo

Se i rossoneri non ritroveranno la rotta in fretta, la classificacomplicarsi molto. ...e Charles De Ketelaere arrivati nel mercato estivo per rinforzare la zona d'attacco (l'excome ...Nessuno sbocco al momento invece per Tottenham, Chelsea e: né Blues né Reds avrebbero ... perché anche il manager del Leeds Jesse Marsch è statunitense, senza contare che il club...

Liverpool, clamoroso dall’Inghilterra i Reds su Chiesa: le ultime Calcio News 24

Mercato Juventus, il Liverpool mette gli occhi su un big bianconero: trattativa complicata TuttoJuve24.it

Salah lascia il Liverpool Il sostituto può arrivare dalla Juventus! SpazioJ

Liverpool, Nunes potrebbe arrivare subito Sportitalia

Liverpool-Chelsea senza reti, ma è un pari che non serve a nessuno La Gazzetta dello Sport

Chiesa Juventus Liverpool. Salah via La pista resta comunque difficile visto che la Juve non vuole privarsi di uno dei suoi gioielli e soprattutto il prezzo da pagare sarà tutt’altro che basso Il ...Chiesa Juventus Liverpool. Salah via La pista resta comunque difficile visto che la Juve non vuole privarsi di uno dei suoi gioielli e soprattutto il prezzo da pagare sarà tutt’altro che basso Il Liv ...