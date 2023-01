Il leghista Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del Csm

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il candidato della Lega,, è ildel Consiglio superiore della magistratura. Lo ha eletto il plenum del Csm con 17 voti al terzo scrutinio. Dietro di lui il laico eletto su indicazione del Pd, Roberto Romboli, che ha ottenuto 14 voti. Una sola scheda bianca. La guida dell’organo di governo autonomo delle toghe cambia quindi colore, dopo la vicepresidenza del dem David Ermini. “Cerchiamo di essere credibili, trasparenti, mai obliqui nell'interesse del paese”, ha dettoprendendo la parola al plenum subito dopo la sua elezione. Il “Consiglio è chiamato a obiettivi rilevanti e sono certo che li affronterà con obiettività e concretezza”, ha invece affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando che “i componenti togati e non togati si ...

Pinelli, avvocato padovano eletto in parlamento con la Lega, è il nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Lo ha eletto il plenum, presieduto dal capo dello Stato Sergio ...Il vicepresidente va scelto tra i laici e la contesa è subito stata tra il dem Romboli e l'avvocato Pinelli, che sulla carta potevano contare su 13 voti a testa, con l'oscillazione dei ...

Prima della sua elezione al Csm, Pinelli ha assistito anche il senatore leghista Armando Siri, indagato in un'inchiesta per finanziamento illecito ...