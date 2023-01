il grande e famoso “Imperial Royal Circus” | per la prima volta a Canosa di Puglia

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Adi, per lail” tra i più grandi d’Italia, dal 3 al 12 febbraio nella cittadina pugliese, finalmente il vero circo come da tradizione, lo show da sold out nelle principali piazze pugliesi da Taranto a Lecce e Brindisi a Foggia, il maestoso spettacolo da record, con attrazioni esotiche, dall’elegante giraffa ai reali, ai giganti della savana, un colosso che vanta di 100 esemplari, artisti internazionali, esibizioni estreme e tanto divertimento con il celebre Clown Ridolini. Lacarovana circense, realmente porta con sè, un centinaio di straordinari esemplari che vivono nel rispetto e nell’amore dellafamiglia circo ...