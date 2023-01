Il gladiatore 2 | l' inizio delle riprese slitterà perché Paul Mescal è impegnato a teatro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Rinviato l'del sequel de Ilper via degli impegni del protagonista, acon Un tram che si chiama Desiderio. Lede Il2 inizieranno più tardi del previsto per far fronte ai precedenti impegni teatrali dinel West end di Londra con le repliche di Un tram che si chiama Desiderio, dove interpreta il protagonista Stanley Kowalski. Il22 è il sequel pianificato del cult storico del 2000 di Ridley Scott, con Russell Crowe nei panni di un generale romano tradito e ridotto in schiavitù che cerca di vendicarsi della morte della sua famiglia e della sua ingiusta prigionia. Il ...

Secondo i media americani l'inizio della produzione è previsto proprio in questo 2023. La sceneggiatura è stata affidata a John Logan, candidato a tre premi Oscar con 'Il Gladiatore'.

