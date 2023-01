Il doppio mistero di Mattarella Giustizia | il terribile sospetto di Sallusti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Se David Ermini, capo uscente del Csm - organo di autogoverno della magistratura - eletto in quella carica col metodo correntizio Palamara da Palamara in persona può dire nel suo discorso di commiato che le correnti sono il male dellae che la “la magistratura non è politicizzata”, se può dire questo davanti al Capo dello Stato senza suscitare anche solo una minima reazione di sdegno, o almeno un sorriso, bè allora penso che la partita per riformare il sistema giudiziario sia davvero persa. Sotto il regno di Ermini, iniziato nel 2018 grazie a un accordo raggiunto con la complicità di un deputato del Pd, Luca Lotti (allora indagato), la magistratura ha toccato uno dei punti più alti di opacità, faziosità e guerriglia interna, cioè uno dei punti più bassi di trasparenza. Perché il presidenteabbia tenuto in piedi fino a fine mandato ...