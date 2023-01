Il condono si arena in comune Molte le grandi città che dicono no alla rottamazione di multe e cartelle esattoriali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A Milano, così come a Roma, i residenti non potranno ottenere lo stralcio delle(e degli altri tributi locali non pagati): i due comuni piùd’Italia, infatti, non hanno aderito“tregua fiscale” varata dal governo con la legge di Bilancio. Ma sono centinaia i sindaci che hanno deciso di non procedere con il, mantenendo quindi iscritti a bilancio i carichi ancora da riscuotere. Una scelta spesso obbligata, visto la situazione non certo florida di alcuni comuni. Del resto, già a dicembre il responsabile finanza locale di Anci, Andrea Ferri, stimava in 350 milioni di euro il buco potenziale per i bilanci comunali nel caso in cui, come era previsto nella prima versione della finanziaria, la cancellazione dei debiti fino a mille euro fosse stata automatica. Il rischio paventato era insomma quello ...