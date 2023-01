(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per sostenere le sue spese esagerate, la nuova proprietà americana sta adottando metodi simili a quelli che si usano in Major League

Nonostante l'esonero di Thomas Tuchel a inizio stagione, Graham Potter hai Blues agli ottavi in sicurezza. Contenuti top media Guarda tutti gol delnella fase a gironi di Champions League Corpo articolo Dopo aver totalizzato un solo punto in un Gruppo E ...... per tutti 'Rahmbo' in omaggio al personaggioal cinema da Sylvester Stallone, sono stati l'... portiere deled ex dell'Athletic Bilbao di cui Rahm è molto tifoso. In realtà Kepa è un ...

Il Chelsea ha portato il baseball nel calcio Il Post

Riepilogo fase a gironi di Champions League: il Chelsea fa valere la ... UEFA.com

Chelsea, Bayern o addio: indiscrezione sull’ultimatum che ha portato alla rottura fra CR7 e Mendes Il Posticipo

Mychajlo Mudryk: statistiche, caratteristiche tecniche, stipendio e ... Sisal.it

Il Chelsea spende senza limiti e l’Uefa non può intervenire. Il motivo Tuttosport

La follia del Chelsea nel mercato dei trasferimenti, con una spesa di 500 milioni di euro dalla scorsa estate, ha sollevato alcuni sospetti nella UEFA sul modo in cui il club londinese sta finanziando ...Malo Gusto del Lione è uno dei principali obiettivi di mercato del Chelsea, che sarebbe pronto a formulare una nuova offerta per il terzino ...