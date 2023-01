"Il centro di Napoli come una friggitoria". L'affondo del ministro Santanchè contro il sindaco di Napoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) IlSantanché interviene agli Stati generali del turismo in corso a Sorrento. L’esponente del governo ha rivolto dure critiche anche al governatore De Luca per la sua assenza alla manifestazione

Il 2023 segna un nuovo inizio per il calcio virtuale, un vero e proprio anno zero . Aldi tutto le licenze , destinate a rivoluzionare la geografia globale del movimento e ad ... Monza,e ......2) si terrà la presentazione del primo Baby & Infant College di, alla presenza della pedagogista Mariangela Marseglia , direttrice dell'istituto, e di Georgia Forte , direttrice del...

A Napoli un altro negozio del centro vende il montone di Matteo ... Fanpage.it

La lista dei benzinai aperti a Napoli e in Campania durante lo ... Fanpage.it

Napoli, sciopero benzinai: ecco i distributori aperti La Repubblica

Benzinai aperti a Napoli e in provincia: la lista della Prefettura QUOTIDIANO NAZIONALE

Comandano Napoli e Roma, nasce il governo del Centro-Sud del ... IlNapolista

Sta cambiando radicalmente volto il centro storico di Napoli. Da luogo di cultura e, perché no, di spiritualità questa suggestiva area della città partenopea, ricca di fascino e misteri, sta divenendo ...In questa ricorrenza noi non possiamo che riportare al centro il tema del Porrajmos/Samudaripen e della continua discriminazione che tutt'ora vivono nel nostro Paese le comunità rom costrette a ...