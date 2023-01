Il capitale ci vuole magre | ben truccate e madri

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Secondo alcuni studi recenti le donne grasse sono pagate meno delle colleghe. Lo scopro leggendo un articolo di The Economist che, nostro malgrado, trae flebili conclusioni attribuendo colpe e conclusioni sbagliate, a partire dal sottotitolo in cui asserisce che la scelta più razionale per le donne ambiziose è quella di essere. Perciò mi siedo per riprovare a dare una cornice al contesto e al dato, perché è vero che le donne grasse sono pagate meno nel nord del mondo. Non è una casualità, ma una scelta di condizionamento retributivo e la richiesta di conformarvisi passivamente né è solo l’ultima prova. Giudicare i corpi degli altri L’idea di conformità è il prodotto di un sistema che lavora e ragiona per categorizzazioni rigide. Compartimentalizzare le persone permette di trasformarle da individui ad oggetti. E quindi, di disporne. ...