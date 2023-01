Il Bournemouth entra in trattativa per ingaggiare il difensore della Roma

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilha trovato un accordo per l’ingaggio del terzino sinistroMatias Vina Il 25enne, che lo scorso anno ha giocato due volte con l’Uruguay ai Mondiali in Qatar, arriverà inizialmente in prestito con opzione di acquisto, dopo che in questa stagione non è riuscito a conquistare un posto fisso nella squadra di L'articolo