Il Benevento si interroga su Leverbe | l’interesse di un club e l’attesa per Tosca

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i calciatori che hanno deluso nella disastrosa prima parte di campionato delc’è anche Maxime. Arrivato in prestito dalla Sampdoria, dopo aver solo sognato la serie A, il francese potrebbe salutare anticipatamente il Sannio. Fermo per infortunio,salterà anche la gara di domenica prossima contro il Frosinone, ma a febbraio potrebbe non essere più vestito di giallorosso. Scivolato indietro nelle gerarchie di Cannavaro, il classe 1997 potrebbe essere “sacrificato” per permettere al direttore sportivo Pasquale Foggia di affondare il colpo su Alin. Il rumeno è in predicato di tornare nel Sannio, ma Cannavaro preferirebbe impiegarlo al centro della difesa e non sulla corsia sinistra, propendendo per un terzino puro che possa garantire spinta e rifornimenti ...