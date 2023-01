Identità digitale e fruizione dei servizi online per minori | l’utilità per le scuole anche nel periodo sperimentale fino al 30 giugno 2023

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’Agenzia per l’Italiaha pubblicato le Linee guida operative per il rilascio dell’in favore deid’età e ladei, adottate con la Determinazione n.51/2022. Con l’attivazione per i, i ragazzi potranno utilizzare iloro dedicati in piena sicurezza e tutela dei dati. L’accesso con SPID ai L'articolo .