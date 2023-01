Ibrahimovic | «Ho portato il calcio francese ad un livello mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le parole di Zlatan, attaccante del Milan, sulla sua esperienza in Francia con la maglia del PSG Zlatanha parlato in occasione della presentazione del film “Asterix e Obelix – Il Regno di mezzo”. L’attaccante del Milan è tornato sulla sua esperienza in Francia. PAROLE – «Amo la Francia, ho trascorso quattro anni in Francia e hoilad un. Questa non è arroganza, è fiducia nei propri mezzi. Mbappé? Non sono preoccupato per lui, sicuramente vincerà un altro, ma in Qatar ero sicuro che avrebbe vinto l’Argentina. Messi è considerato il miglior giocatore della storia e sarà ricordato per la vittoria del, ma gli altri? Non posso rispettare da ...