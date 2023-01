Ibrahimovic contro gli argentini campioni del mondo | «Non si vince così» 

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ospite della trasmissione mattutina France Inter per promuovere il film di Guillaume Canet, “Asterix e Obelix”, sugli schermi francesi dal 1 febbraio, l’attaccante del Milan, Zlatan, è tornato a parlare dell’Argentina campione del. Già prima dei quarti di finale,aveva dato pernte l’Argentina. «Ho detto che l’Argentina avrebbe vinto la Coppa delperché se vuoi ricordare la Coppa delin Qatar per il resto della storia, chi devere? Messi, non Mbappé, perché Messi è considerato il miglior giocatore della storia. Ero sicuro che avrebbe vinto». Aè stato chiesto se è preoccupato per il futuro di Mbappé nel reparto di attacco del Psg. Ha detto che lo preoccupa di più il modo di festeggiare la ...