I Verdi tedeschi bloccano i concerti dei Pantera | “Sono razzisti”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen – Una volta il rock era forse la forma più anticonformista di espressione artistica. Mosse da una forte critica sociale, o più semplicemente dalla provocazione portata all’estremo, sui palchi di mezzo mondo moltissime band punk e metal hanno esternato simbologie e frasi reputate scioccanti. Copertine di dischi ed esibizioni live con tanto di cadaveri, inni satanici, pornografia, svastiche, falci e martello o A cerchiate anarchiche; e ancora serial killer, disastri naturali o nucleari, tossicodipendenza, stupri e chi più ne ha più ne metta. Ma nell’era dell’esaltazione dei freaks e della bruttezza, in quest’epoca dove sembra non sconvolgere più nemmeno la pedofilia o la necrofilia, esistono ancora libertà individuali che vengono negate dagli stessi che cianciano proprio di “libertà e democrazia”. Phil Anselmo in un concerto nel 2016banditi dalla ...

L'eurodeputata deiAlexandra Geese , che in passato aveva espresso dubbi sull'ingresso dei pentastellati nella famiglia verde, oggi ha all'inizio della sua biografia su Twitter #...Il rapporto Tagesschau afferma che: 'Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock () ... I soldatisono già dispiegati in Ucraina. La ZDF li chiama 'aiutanti volontari'. Non bisogna ...

Tra il M5S di Conte e i Verdi europei c’è l’Ucraina Formiche.net

PANTERA: i Verdi tedeschi hanno chiesto la cancellazione dal bill di ... metalitalia.com

Il veto tedesco sui Leopard a Kyiv cadrà, assicura Bütikofer (Verdi) Formiche.net

Germania. La difficile transizione dei Grunen Avanti Online

Lützerath mette a nudo le contraddizioni dei Verdi Internazionale

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Ieri il leader pentastellato è stato a Bruxelles per trovare una famiglia al suo partito. Manca poco più di un anno al voto ma le distanze sulla politica estera sembrano difficili da colmare ...