I tre | Federer | Nadal | Djokovic e il futuro del tennis

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Pubblichiamo un estratto da ““, opera di Sandro Modeo ed edita 66thandsecond. Nota per la lettura: nel libro l’autore chiama“Venom”,“Apollo” e“Djoker”. Anche il Djoker (o meglio, persino il Djoker) soffre contro i topspin di Rafa. Persino lui, cioè, dotato di un rovescio bimane efficacissimo, integrato da non comuni facoltà atletiche di super-elasticità e reattività, va in difficoltà davanti a quel metro e mezzo abbondante di rimbalzo veloce. Eppure, come ricorda di nuovo Simon Briggs, l’unica vera «criptonite» (o antidoto) di quel colpo esiziale è considerata da molti la «sintassi» o meglio la «metrica» dello scambio di Nole. In particolare, il famoso, caratteristico uno-due con cui prima «butta fuori» Rafa sul lato del rovescio, poi – sulla ribattuta – gira la palla così rapidamente verso il ...

Non: il problema alla coscia, infatti, non dovrebbe più rappresentare un fattore condizionante, ... sollecitato da Courier, pensava infatti che l'avversario in quel caso fosse stato, da cui ...Nessuno ne ha giocate (107) e vinte (93) più di Roger. L'11 gennaio 1988, quando ancora si ... quel giorno Martina Navratilova dominò Elizabeth Minter perdendo appenagame. Molte cose sono ...

I tre, estratto del libro di Sandro Modeo su Federer, Djokovic, Nadal L'Ultimo Uomo

Panatta: "Tennis Perché dopo Federer lo seguo poco". E sulla nuova vita a Treviso... Corriere dello Sport

Australian Open, l’opa di Djokovic sul torneo: “Oggi un messaggio agli avversari”. E c’è un bel saluto a Federer [VIDEO] Ubitennis

Fretta eccessiva con Jannik Sinner: non tutti sono Alcaraz o Nadal. E gli albori di Federer, Djokovic e Murray... OA Sport

Tennis, Andy Murray non ha ancora finito | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Il 2022 è stato un anno molto importante per il tennis e per i suoi appassionati. Un'annata destinata a rimanere nella storia di questo sport. Uno dei motivi, al di là dei risultati tennistici, riguar ...Richard Gasquet da record. Conquistando il torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, il tennista francese ha eguagliato tre campioni come André Agassi, Rafa Nadal e Roger Federer. Gasquet, infatti, aveva ...