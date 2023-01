(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Saranno giornate diutili a togliere un po' di ruggine di dosso e, in molti casi, i primi per i piloti al volante delle monoposto di questo 2023. Le sessioni di, diversamente dai ...

Saranno giornate diutili a togliere un po' di ruggine di dosso e, in molti casi, i primi per i piloti al volante delle monoposto di questo 2023. Le sessioni di, diversamente daiprivati delle singole squadre - condotti in questi giorni da Ferrari a Fiorano , da Alphatauri a Imola - , si svolgono con le monoposto 2022 e sono mirati a ...... considerando cheintrodurrà quest'anno nuove mescole che dovrebbero ridurre il sottosterzo. Peraltro per idi Fiorano la Ferrari dovrebbe utilizzare a livello di pneumatici le demo già ...

I test Pirelli riportano in pista Mercedes e Hamilton Autosprint.it

Pirelli e Trek insieme anche sui campi gara del fuoristrada MtbCult.it

Test Pirelli: Aston Martin in pista il 7 e l'8 febbrario Autosprint.it

F1 | Test Pirelli: Mercedes, Aston Martin e AlphaTauri in pista a Jerez i primi di febbraio F1grandprix.it

Accordo Kateyama e Pirelli per la fornitura gomme durante i test - F4 ... Italiaracing.net

È iniziata con Robert Shwartzman al volante la tre giorni di test sul circuito di Fiorano. In pista la SF-21, mercoledì e giovedì toccherà a Leclerc e Sainz. Intanto Antonio Giovinazzi è a Sebring per ...Il fornitore unico di pneumatici ha lavorato per ridurre il sottosterzo tipico delle vetture dello scorso anno all'ingresso in curva. Con le nuove gomme anteriori le F1 2023 dovrebbero essere più sinc ...