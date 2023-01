I tank di Usa e Germania all’Ucraina Ma non subito

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’annuncio era atteso, ma adesso c’è anche l’ufficialità della Casa Bianca. Gli Stati Uniti forniranno 31 carri armati Abrams, mossa che ha permesso il via libera anche alla fornitura dei Leopard da parte di una buona parte di Paesi europei. Esulta Zelensky, ma con un pizzico di apprensione. Perché i tempi non saranno rapidi. L’annuncio di Biden Dopo una telefonata con Macron, Scholz, Meloni e Sunak, il presidente Biden si è presentato di fronte ai giornalisti per rilasciare una comunicazione ufficiale. “Come ho detto a dicembre a Zelensky, noi saremo dalla parte dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha detto il presidente americano. Che poi ha spiegato come “presto inizierà anche l’addestramento delle forze di Kiev” sui carri armati a stelle e strisce. “Questi mezzi blindati sono un ulteriore esempio della nostra volontà di difendere l’Ucraina. Gli ...

AGI - Le forze americane presenti in Germania sono ' truppe d'occupazione, in termini legali ed effettivi '. Poco dopo l'annuncio dell'accordo tra Washington e Berlino per l'invio dia Kiev, il presidente russo, Vladimir Putin , in un incontro con alcuni studenti a Mosca, non nasconde la sua ira. Secondo quanto riportano i media russi, il leader del Cremlino ha spiegato che ' ...Putin, l'ira per ia Kiev: "In Germania trupped'occupazione"

Svolta in Ucraina, Usa e Germania pronte ad inviare i tank - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, arrivano i tank: Germania e Usa inviano Leopard e Abrams Adnkronos

Usa, Biden annuncia l'invio in Ucraina di 31 tank Abrams LifeGate

Sì all'invio di Leopard dalla Germania e di Abrams dagli Usa. Kiev: Decisivi per la nostra vittoria - Crosetto illustra al Copasir il sesto decreto di aiuti all'Ucraina - Crosetto illustra al Copasir il sesto decreto di aiuti all'Ucraina RaiNews

Abrams M1, com'è fatto dentro e fuori il tank Usa che sarà inviato in Ucraina La Stampa

L'annuncio degli Usa è arrivato poco dopo quello della Germania che ha deciso di mandare a Kiev i suoi tank Leopard. Il presidente americano ha tenuto a sottolineare che l'invio di tank Abrams a Kiev ...Dopo la conferma dalla Germania della consegna dei Leopard all'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti ringrazia il cancelliere Scholz e ribadisce: "Le truppe russe devono tornare a casa loro, la nos ...