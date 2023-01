I Soumahoro scaricano i debiti | ai dipendenti le bollette delle coop

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'uomo che avrebbe portato, con i suoi stivali sporchi di fango, il dolore, le rivendicazioni e le richieste dei migranti africani giunti nel nostro Paese all'interno del Parlamento. Il volto nuovo della sinistra italiana, orgogliosa di averlo candidato e fatto eleggere. Sembrano trascorsi secoli dal quel 13 ottobre, quando Aboubakar, il sindacalista ivoriano di Alleanza Verdi e Sinistra, entrava alla Camera dei Deputati. Nelle settimane successive un'inchiesta, tutt'ora in corso, travolse la moglie e la suocera. E la loro gestione «allegra» dellaerativa di famiglia. Oggi un nuovo colpo di scena. Secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Giornale», nei giorni scorsi alcuni exdeiavrebbero ricevuto solleciti di pagamento per lescadute e relative a servizi ...

