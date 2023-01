I Razzie Awards non nomineranno più i minorenni dopo le polemiche per la candidatura a Ryan Kiera Armstrong

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)lecausate dalla nomination della giovanissima, ihanno annunciato che non candideranno più, chiedendo scusa alla star di Firestarter. Ila polemica suscitata dalla nomination come Peggior Attrice assegnata a, avranno un limite di età che impedirà aidi essere candidati. Le critiche rivolte ai responsabili dei Golden Raspberry Award sottolineavano che la protagonista del film Firestarter era ancora una bambina e che inserirla tra i "peggiori" della stagione cinematografica era stato insensibile. John Wilson, a nome dei ...

