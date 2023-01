I piani di Silvio e Salvini | scatenare Nordio per logorare la Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Una cosa è certa: la presidente del Consiglio Giorgiamaledice il giorno in cui il suo ministro Carloha deciso di agitare le acque del governo tirando fuori la questione delle intercettazioni, aggiungendo un problema di cui non c’era bisogno. Forza Italia blinda il ministro della Giustizia, la Lega lo molla. Ma il bersaglio è lo stesso: Giorgia Anche seinsiste nel fingere che “tutto va bene” le critiche e le polemiche nella sua maggioranza non si placano. Per questo la sua promessa di “incontrare tutti i ministri per definire il cronoprogramma del governo” annunciata dasuona come una messa in riga. “Il clima in Consiglio dei ministri è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con Palazzo Chigi. Nello specifico, la presidente...