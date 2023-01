“I numeri del genocidio dei meridionali” | l’anticipazione de ‘Il Nuovo Terroni’ di Pino Aprile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tre parti decisive e inedite, e molte pagine tutte nuove. IlTerroni di, che esce dal 25 gennaio per Libreria Pienogiorno, è la versione definitiva del saggio più venduto in Italia nell’ultimo decennio. Che ora si rafforza dei risultati di uno studio puntualissimo, durato appunto dieci anni, nel quale l’autore mostra storie e dati di quello che definisce un vero e proprio “deia partire dal 1861”; un Arcipelago Gulag di cui si può ricostruire la mappa e l’organizzazione: centinaia di migliaia di persone scomparse, paesi interi rasi al suolo, deportazioni, torture, campi di concentramento. E in più una specifica analisi sulla Sardegna, dove la presenza sabauda anticipò di un secolo ciò che poi fu brutalmente attuato nel resto del Sud. Un libro spartiacque, ...