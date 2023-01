I neolibberisti e The last of us

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si capisce dal primo episodio (un po’ boring: venti minuti per entrare in argomento, Fuga da New York ce ne metteva tre) che Theof us (la serie, il videogioco va da sé) piace tantissimo alle generazioni più giovani: quelle che, se esistesse ancora la psicologia del profondo invece degli algoritmi, sono le più preoccupate per le catastrofi, le pandemie, il mondo post climatico. A chi ha attraversato senza troppi traumi la Guerra fredda e la Summer of Love frega decisamente meno. E, più che l’età, è una certa assuefazione (boring) alle “fini di mondo” troppo annunciate. Così fa un po’ sorridere l’allarme, quasi fosse una novità, per l’annuale comunicazione di come stanno messe le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse, la misurazione ideata nel 1947 dagli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists per renderci edotti su quanto manca, in base ai complessi ...