I-Factor | al via a Benevento la quinta edizione del progetto promosso dai Giovani di Confindustria

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Prende il via domani, 26 gennaio, con inizio alle ore 16:00, presso l’Università Giustino Fortunato, ladel“I-. Fattore Impresa” ideato ed organizzato dal Gruppodie dall’Università Giustino Fortunato. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con lo sportello Seeddall’Università Giustino Fortunato e dalla SCP Holding.“I –” coinvolge le scuole superiori di secondo grado di tutta Italia ed è strutturato sotto forma di un concorso per le migliori idee imprenditoriali degli studenti in grado di favorire un percorso operativo di acquisizione di competenze trasversali.“I –” si articola essenzialmente in tre fasi. La prima, che avrà ...