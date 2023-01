I cento anni dall’assassinio di don Giovanni Minzoni e il ricordo del cardinale Zuppi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Giovani, anziani, migranti nel contesto dell’attuale crisi economica e del considerevole aumento della povertà. E poi ancora guerra in Ucraina, tutela dei minori dagli abusi, Cammino sinodale italiano non senza una sentita rievocazione di Benedetto XVI e fratel Biagio Conte, recentemente scomparsi l’uno a poca distanza dell’altro. Sono questi i temi principali affrontati lunedì dalMatteo Maria, presidente della Cei, nell’articolata introduzione ai lavori della sessione invernale del Consiglio episcopale permanente, che si conclude oggi a Roma. Questione complessi e tra loro disparate, che il porporato ha armonicamente concatenato in un triplice richiamoversario: i settantacinquedell’entrata in vigore della Costituzione «nata dal ripudio del fascismo e della guerra», i...