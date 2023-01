I cento anni dall’assassinio di don Giovanni Minzoni e il ricordo del cardinale Zuppi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Giovani, anziani, migranti nel contesto dell’attuale crisi economica e del considerevole aumento della povertà. E poi ancora guerra in Ucraina, tutela dei minori dagli abusi, Cammino sinodale italiano non senza una sentita rievocazione di Benedetto XVI e fratel Biagio Conte, recentemente scomparsi l’uno a poca distanza dell’altro. Sono questi i temi principali affrontati lunedì dalMatteo Maria, presidente della Cei, nell’articolata introduzione ai lavori della sessione invernale del Consiglio episcopale permanente, che si conclude oggi a Roma. Questione complessi e tra loro disparate, che il porporato ha armonicamente concatenato in un triplice richiamoversario: i settantacinquedell’entrata in vigore della Costituzione «nata dal ripudio del fascismo e della guerra», i...

...presidente della Figisc Confcommercio Bruno Bearzi - Un accanimento che non ho mai visto in 30...in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni...... prevista in aumento del 100 pera breve, e le modalità di comportamento totalmente non euclidee della nuova specie under 25/30). Cultura Oh logo, i marchi di moda come agenti politici tra ...

Anna ha tagliato il traguardo dei primi cento anni Gazzetta di Parma

I cento anni delle gemelle di Anzano RaiNews

Foggia, un secolo per due: le gemelle Ricciardi compiono cento anni “Mai mosse da Anzano” Repubblica TV

Lattarico festeggia i cento anni di nonna Assunta · Video LaC News24 LaC News24

"E' una memoria storica", per festeggiare i cento anni di nonna 'Biba' arriva anche la sindaca CesenaToday

C’è il pericolo che il gigantesco sforzo finanziario determini profitti per i produttori di armi più che apprezzabili risultati politici e la pace in Ucraina ...Un disoccupato su tre (33 per cento) rientra nella fascia di età che va dai 15 ai 24 anni (esclusi gli studenti). Più di 4mila giovani tra i 15-34 anni non sono occupati, non studiano e non seguono ...