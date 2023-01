I benzinai revocano lo sciopero Domani distributori aperti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È durato solo 24 ore il temutodei nezinai. Poco fa, al termine dell'incontro con il Governo, i gestori deihanno deciso di sospendere la serrata.quindiin tutta Italia Fegica e Figisc Confcommercio hanno motivato così la loro decisione "a favore degli automobilisti non certo del governo". "La mobilitazione resta in piedi" ha detto presidente della Fegica Roberto Di Vincenzo al termine dell'incontro. "Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il ministero che si è speso per diventare interlocutore propositivo, l'incontro ha confermato il persistere di molte criticità" scrivono le due sigle nella nota.

