I benzinai revocano il secondo giorno di sciopero

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) – Le sigle Fegica e Figisc annunciano lo stop all’agitazione “a favore degli automobilisti, non certo del Governo”. Ieri il sindacato Faib aveva già annunciato la riduzione a undelle proteste – Stop aldidei. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato di aver revocato le ultime 24 ore di agitazione dopo un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy. In realtà, il fronte sindacale si era spaccato già ieri, con Faib che dopo un incontro in extremis al Mimit per scongiurare loaveva ridotto a 24 ore la durata dello. Oggi è arrivato anche lo stop delle altre due sigle, Fegica e Figisc. La decisione è “a favore degli automobilisti, non certo del Governo”, fanno sapere i sindacati in una nota ...