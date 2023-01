Hyundai Staria - L' abbiamo già guidata | monovolume come una volta | con la dinamica di oggi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Laè una macchina del tempo. Fuori, intendiamoci, è modernissima, con superfici levigate e continue, quasi da concept car. Ma per il resto sembra di fare un tuffo nel mondo delledi una: ampia, ovoidale, versatile e turbodiesel! Quella che vi racconto non è una vera prova, l'ho condotta in Corea per pochi chilometri, prevalentemente in autostrada, quando ancora non era stato deciso alcunché sulla possibile commercializzazione in Italia. Prendetele piuttostoimpressioni a caldo di un mezzo che ormai dalle nostre parti non trova praticamente più concorrenza. Maneggevole e silenziosa. Un mezzo particolare, che si ritaglierà presumibilmente una nicchia di mercato piuttosto ridotta. Già soltanto per le dimensioni, a dir poco generose: con ben 5 ...

2.2 MT 2WD Wagon: 43.000 euro2.2 AT 2WD Wagon: 45.600 euro2.2 AT 2WD Luxury: 58.500 euro2.2 AT AWD Wagon: 47.600 euro ...Un modello comunque longevo, se consideriamo che prima generazione diSanta Fe venne ... così come luci verticali prese in prestito dal minivan. Ovviamente non ci sono ancora ...

Con 5,25 metri di lunghezza e due in larghezza e in altezza, non è esattamente una citycar. Ma, a un primo assaggio, sorprende per maneggevolezza e per doti dinamiche adeguate alla vocazione del mezzo ...Hyundai ha annunciato nelle scorse ore il debutto in Italia del nuovo Hyundai Staria in diversi allestimenti e con motore diesel.