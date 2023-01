Hometown - La strada dei ricordi | la recensione | il coraggio di ricordare

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladi- Ladei, un documentario sul potere della memoria attraverso idi una coppia di vecchi amici: Roman Polanski e Ryszard Horowitz. Due anziani uomini camminano per le strade di Cracovia, ridisegnano vecchie vie, rispolverano gli androni e le stanze delle case dove sono cresciuti e condividonod'infanzia. Sono vecchi amici, non si vedono da un po', Cracovia è la loro città Natale e non ci tornano da decenni. Si chiamano Roman e Ryszard, il primo fa il regista, il secondo è un fotografo e questa storia potrebbe essere l'amarcord di due qualsiasi amici di infanzia, ma non è così. Non se quei nomi rispondono ai cognomi di Roman Polanski e Ryszard Horowitz, ovvero uno dei più grandi registi al mondo …