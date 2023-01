Hockey prato | Mondiali 2023 | anche Germania e Olanda volano in semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Altra giornata dedicata ai quarti di finale aidisual maschile in corso di svolgimento in India. Oggi sono andati in scena gli altri due incontri al Kalinga Stadium di Bhubaneswar, che sono andati a completare il quadro in vista delle semifinali. Tutto facile per l’: nettissimo il 5-1 alla Corea del Sud per la banda Orange. La doppietta di Bijen ha indirizzato l’incontro, poi arrivanole reti di Blok, Van Hejningen e Beins, mentre la rete della bandiera la firma Seo. Molto più spettacolare l’altro match tra Inghilterra e: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, la sfida si decide agli shoot-out e passano i teutonici,grazie alle parate di Danneberg. L’sfiderà nelle semifinali il Belgio, mentre per ...