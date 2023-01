Ho ucciso un uomo | messaggio-choc a Chi l' ha Visto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Federica Sciarelli torna con Chi l'ha?. La conduttrice di Rai 3, nella puntata di mercoledì 25 gennaio, si occuperà del caso di Greta Spreafico, la cantante scomparsa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. La donna è sparita il giorno prima di vendere la casa che aveva ereditato dal nonno. Che ne è stato di lei? Ma non solo. In onda si parlerà di quanto accaduto a Villasanta, in provincia di Monza. Qui, durante lo sfoglio delle schede elettorali del 25 settembre, è stato trovato un: "Houn". Oltre alla confessione, la scheda elettorale indicava anche il luogo in cui il corpo sarebbe stato sepolto. Infine, la sconvolgente morte di Elena e Luana, madre e figlia, che nei giorni scorsi sono state ritrovate in un appartamento a Roma. Tra i sospetti dietro la loro scomparsa l'ombra di ...