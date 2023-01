“Ho paura” | Gianluca Grignani traumatizzato | un drammatico retroscena

Leggi su newstv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le parole dihanno lasciato tutti di stucco. “Ho”, ha detto il celebre cantante raccontando ildella sua vita. Il celebre artista è tronato a far parlare di sé e questa volta lo ha fatto con una confessione che ha stupito i fan e non solo. Ecco che cosa ha detto il noto cantante. Il passato di(newstv.it)Quello diè senza ombra di dubbio uno dei nomi più celebri nella storia della musica italiana e non solo. Nel corso degli anni l’artista originario della Lombardia ha dato vita a brani amatissimi che lo hanno consacrato come una delle icone indiscusse della canzone nazionale. Da La mia storia tra le dita a Destinazione paradiso, fino a L’aiuola, Cammina ...