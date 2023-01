Hitler con la maglia della Roma | la vergogna degli adesivi apparsi nella Capitale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)- Ennesimo brutto episodio, ancor più odioso perché verificatosi in prossimitàGiornataMemoria : d a Piazza Vescovio a tutto il quartiere Trieste, da Talenti a ...

Non solo quella passata, che ha trasformato il lager nazista nel simbolo della furia sterminatrice del regime di Adolf, ma anchequella contemporanea. Perché il conflitto scatenato dalla ...'Una vera infamia gli adesivi raffigurantila maglia della #Roma apparsi oggi in citta', uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria'. Ne da' notizia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un tweet. 'Ci ...

A ridosso della Giornata della Memoria, in diversi quartieri sono stati affissi sticker raffiguranti il Fuhrer con la casacca del club giallorosso. Avviata la rimozione ...Un gesto di cattivo gusto e l’ennesimo accostamento tra ideologia di estrema destra e tifo, anche se il tifo in questo caso c’entra poco. In diversi quartieri di Roma oggi ...