Highlights e gol Mainz-Borussia Dortmund 1-2 | Bundesliga 2022 23 VIDEO

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Termina 1-2 il match tra, partita valida per 17esima giornata di/23. La sfida è stata decisa dalle reti di Jae-Sung Lee al 2? e Julian Ryerson al 4?, ma soprattuto dal gol all’ultimo minuto di Giovanni Reyna, al minuto 90’+3?, su assist del rientrante Sebastien Haller. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

CRONACA DELLA PARTITA: https://www.youtube.com/watchv=5Xd9Y - BBBhQ FANTACALCIO REPORT ... Kjaer Recupero: 2 nel primo tempo e 2 nella ripresa Assist: Zaccagni, Luis Albertovittoria: ...Guarda glidella vittoria del Leeds United per 5 - 2 contro il Cardiff City nella gara del terzo turno di Fa Cup. InGnonto ...

Lazio-Milan 4-0: gol e highlights. Poker di Sarri, Pioli ko e a -12 dal Napoli Sky Sport

Video Gol Leeds-Cardiff 5-2: Gnonto doppietta, gli highlights La Gazzetta dello Sport

Video Gol Lazio-Milan 4-0: Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto, Felipe Anderson. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Disastro dei ragazzi di Pioli | Video gol Lazio-Milan 4-0, highlights e sintesi partita MilanoToday.it

Inter-Empoli 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

Gli highlights di Lazio-Milan, gol e sintesi della partita di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. Un 4-0 senza diritto di replica per Sarri ...La Lazio ha dominato in lungo ed in largo contro quella che nella scorsa stagione è stata la miglior squadra italiana. I capitolini, infatti, raggiungono Inter e Roma a quota 37 punti a -1 dal Milan ...