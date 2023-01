Guasto idrico | scuole chiuse a Grottaminarda

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di, Marcantonio Spera, ha disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, a causa del protrarsi della sospensione idrica. L’Alto Calore Servizi “ha comunicato per le vie brevi – è scritto in una nota del Comune – che nel corso delle operazioni di riapertura del flussodopo la riparazione dei guasti a Melito e Bonito si è verificata una nuova rottura alla condotta. Da qui la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici per oggi al fine di evitare che le attività scolastiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ecco il testo dell'ordinanza firmata dal sindaco Enrico Franza Premesso che la Società Alto Calore Spa ha comunicato, in data 24/01/2023, unalla conduttura principale causando la ...Il ripristino del regolare servizioè previsto entro le ore 16. L'avviso 'Nella fase di ripristino dell'esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l'acqua che esce dai rubinetti - ...

Grottaminarda, scuole chiuse per guasto idrico Orticalab

Guasto alle rete idrica 26 comuni senza acqua. I dettagli FrosinoneToday

Guasto idrico tra Melito e Bonito, erogazione sospesa in 15 comuni ... Orticalab

Grottaminarda (Av) – Ordinanza chiusure scuole a causa di un ... Irpinia24

Guasto improvviso a Capri: ecco le zone senz'acqua fino alle 16 ... Positanonews

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualu ...SESTO FIORENTINO - Problemi di approvvigionamento si stanno registrando in via Marsala, via dei Mille e via Calatafimi. Publiacqua spiega che sono causati ...