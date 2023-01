Gualtieri si è già giocato l’Expo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Expo 2030 nella Capitale, utopia o realtà? Quel che è certo è che per Roma un evento internazionale del genere, se ben strutturato, rappresenterebbe un volano, con una ricaduta che potrebbe arrivare a 50 miliardi di euro e con oltre 250mila nuovi posti di lavoro che si aprirebbero. Per questo la visita a Roma di Dimitri Kerkentzes, il segretario generale del Bureau International des Expositions (BIE), l’ente che a novembre prossimo deciderà quale sarà la città che ospiterà l’Esposizione universale, è considerata fondamentale. Emergenza rifiuti e trasporti in tilt. Le criticità di Roma rendono difficile l’assegnazione del2030. Un arrivo attesissimo, dunque, l’opportunità per la Capitale di mostrarsi in tutto il suo splendore e di fare colpo. Peccato che, come denunciano i consiglieri capitolini di Fratelli d’Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini, la città ...