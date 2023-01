Grand Prix d’Amerique 2023 | i favoriti Idao De Tillard indiziato numero uno per il successo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Mancano quattro giorni alla manifestazione che tutti ii appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo, il, che si correrà domenica 29 gennaio, alle ore 16.25. Si tratta dell’edizione102, dato che la prima manifestazione risale al 1920, ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), sulla pista nera più importante del globo, si assegna il titolo più prestigioso ed ambito del trotto mondiale. I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per il premio di un milione di euro destinato al vincitore. Stiamo parlando della gara di trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica ...