Grammy 2023 | i cantanti che potrebbero esibirsi e quelli che hanno rifiutato

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il 6 febbraio andranno in onda iAwards, ma è ancora incerta la lista dei performer. Secondo Hits Daily Double ci dovrebbero essere Harry Styles, Jay Z e Bad Bunny, mentre a sorpresa avrebbero dato forfait Taylor Swift, Adele e Beyoncé. E in effetti è molto strano, visto che le tre popstarricevuto molte nomination quest’anno. “Ci è stato detto che Harry Styles e JAY-Z (quest’ultimo forse con DJ Khaled ) dovrebbero cantare ai, così come Bad Bunny potrebbe esserci. Pare però che alcuni nomi forti si siano rifiutati di salire sul palco della più grande serata musicale. infatti né Taylor Swift, Beyoncé, né Kendrick Lamarvoluto partecipare allo show . Gli addetti ai lavori deidicono che è improbabile che cambino idea. Nemmeno ...

E se nelc'è ancora chi si stupisce dell'orientamento sessuale, lei sembra arrivare al momento ... Poi ci sono i Måneskin che hanno vinto e ora sono candidati ai, ma vabbè Diciamo che a me ......dirà se Sam Smith potrà mettere un altroAwards in bacheca: è candidato come Best Pop Duo/Group Performance per Unholy . In attesa dell'esibizione dell'11 febbraio ai Brit Awards. Ci ...

Grammy 2023, annunciati i premi alla carriera per Nirvana e Nile Rodgers Sky Tg24

Grammy 2023, premi alla carriera a Nirvana e Nile Rodgers Rockol.it

Ai Grammy 2023 saranno premiati anche i Nirvana Notizie Musica

Quali sono gli album internazionali in uscita nel 2023, tra i più attesi ... Cosmopolitan

Meghan Markle è inarrestabile. Ora vuole un Grammy per Harry che legge "Spare" Io Donna

Il brano Rinascere vanta la prestigiosa collaborazione di David Blamires, vocalist e polistrumentista vincitore di Grammy Award Il 2023 segna il ritorno nel mercato discografico di Germano Parisi con ...Meghan Markle è inarrestabile. Ora vuole un Grammy per Harry che legge “Spare” S empre più ambiziosa, Meghan Markle dà per sicura non solo una nomination, ma anche la vittoria del marito ai Grammy 202 ...