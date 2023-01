Gollini si allena già col Napoli | quando arriva l’annuncio ufficiale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Pierluigiè un nuovo portiere del, oggi sia Castel Volturno ed arriveràdella SSCN.ha svolto ieri le visite mediche ed è ufficiosamente un giocatore delera atteso nella giornata di ieri, ma è slittato ad oggi. Il contratto è stato firmato, quindi manca solo la ratifica pubblica di Aurelio De Laurentiis con il solito tweet. Oggisi allenerà già a Castel Volturno con Luciano Spalletti, prenderà il posto di Salvatore Sirugu. Il portiere ex Psg andrà a Firenze per cercare di trovare maggiore spazio e sfiderà Terracciano per un posto da titolare.con un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 8 milioni di ...

...- Memphis Depay è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid.14.30 - Scambio Sirigu -ormai ...che il Milan vada incontro alle richieste dell'attaccante per la fumata bianca9.57 - Depay si...al Napoli Con ogni probabilità,non si è allenato in vista di Fiorentina - Torino perché sta già preparando il suo arrivo all'ombra del Vesuvio.verrà a Napoli in prestito con ...

Gollini è del Napoli: oggi annuncio e primo allenamento agli ordini ... CalcioNapoli24

Napoli, oggi si chiude per Gollini: domani primo allenamento sportcampania

Fiorentina: Gollini non si allena, pronto l’arrivo a Napoli napolipiu.com

SSCN: Kvaratskhelia si allena ancora a parte MARIGLIANO.net

Napoli al lavoro per la Roma: Spalletti recupera un uomo, Kvara migliora Corriere dello Sport

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il nome di Sirigu accende le fantasie di mercato dei tifosi della Fiorentina che è pronta a cedere al Napoli il secondo portiere Gollini ...