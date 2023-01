Gollini è un nuovo calciatore del Napoli | il portiere ha scelto il suo numero di maglia

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel pomeriggio è arrivato anche l’annuncio ufficiale dei due club: chiuso lo scambio-Sirigu trae Fiorentina. Ilclasse ’95 arriva dall’Atalanta, proprietaria del suo cartellino, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Sirigu, invece, saluta ildopo soli sei mesi e zero presenze in gare ufficiali: per lui una sola apparizione nell’amichevole con la Juve Stabia di fine agosto. Ilsardo, infatti, è stato ceduto a titolo definitivo e non con la formula del prestito (come si pensava inizialmente). Salvatore Sirigu (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)il...